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Сегодня, 21:04

Голевая передача Кузяева помогла «Гавру» дома обыграть «Лион», гости завершали встречу вдевятером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Далер Кузяев в матче с «Лионом».
Фото AFP

«Гавр» на своем поле обыграл «Лион» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Готье Льориса, Эммануэля Собби и Кристофера Опери. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу на последний гол. Его заменили на 70-й минуте.

Единственный гол «Лиона» на 54-й минуте забил Александр Ляказетт. Гости завершали игру вдевятером — на 30-й минуте красную карточку получил Джейк О`Брайен, а на 90-й арбитр удалил Дуйе Чалета-Цара.

«Гавр» (22 очка) занимает 11-е место в лиге 1. «Лион» (16) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 19:05. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Лион

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лион
1
0
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Кузяев отдал голевую передачу за «Гавр» в матче с «Лионом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 1 : 3
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 2 : 0
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 3 : 0
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 2 : 0
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 0 : 1
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 2
14.01 19:05
Гавр – Лион
 3 : 1
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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