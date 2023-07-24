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Сегодня, 22:44

Мусса Дембеле станет футболистом «Аль-Иттифака»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Аль?Иттифак» близок к подписанию в качестве свободного агента бывшего нападающего «Лиона» Муссы Дембеле, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, о сделке будет официально объявлено в ближайшее время. Между сторонами достигнута устная договоренность.

Сообщается, что игрок подпишет с саудовским клубом четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне 27-летний Дембеле провел за «Лион» 28 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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