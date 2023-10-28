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28 октября, 23:50

«Ланс» разгромил «Нант» в домашнем матче

Алина Савинова
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Игроки «Ланса» и «Нанта».
Фото Reuters

«Ланс» на своем поле одержал победу над «Нантом» в матче 10-го тура лиги 1 — 4:0.

За кроваво-золотых по голу забили Факундо Медина, Нейл Эль-Айнауи, а Флориан Сотока оформил дубль, забив оба мяча с пенальти.

«Нант» идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 14 очков. «Ланс» после этой игры поднялся на 9-ю строчку, набрав 12 очков.

Команда из Ланса 4 ноября отправится в гости к «Лорьяну», а «канарейки» на следующий день дома сыграют против «Реймса».

Франция. Лига 1. 10-й тур
28 окт, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
4:0
Нант

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Ланс
ФК Нант
0
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«Реймс» победил «Лорьян» в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
5
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
6
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
10
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
11
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
12
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
13
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
14
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
15
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 - : -
29.10 17:00
Лилль – Монако
 - : -
29.10 17:00
Метц – Гавр
 - : -
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 - : -
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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