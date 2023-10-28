«Ланс» разгромил «Нант» в домашнем матче

«Ланс» на своем поле одержал победу над «Нантом» в матче 10-го тура лиги 1 — 4:0.

За кроваво-золотых по голу забили Факундо Медина, Нейл Эль-Айнауи, а Флориан Сотока оформил дубль, забив оба мяча с пенальти.

«Нант» идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 14 очков. «Ланс» после этой игры поднялся на 9-ю строчку, набрав 12 очков.

Команда из Ланса 4 ноября отправится в гости к «Лорьяну», а «канарейки» на следующий день дома сыграют против «Реймса».