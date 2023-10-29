«ПСЖ» на выезде сыграет против «Бреста» в рамках 10-го тура лиги 1 в воскресенье, 29 октября. Матч пройдет на стадионе Stade Francis Le Ble в Бресте, Франция. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Брест» — «ПСЖ» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Брест» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «ПСЖ» идет на третьем месте в чемпионате Франции, набрав 18 очков.

Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 2:1 в пользу «ПСЖ».

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