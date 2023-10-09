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Кузяев ответил на шутки про гречку, по которой он скучал во Франции: «Нашел магазин, где она продается»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об адаптации во Франции и первом приезде в Россию после ухода из «Зенита».

В конце августа 30-летний полузащитник в интервью французской лиге 1 признался, что во Франции ему не хватает маминой еды, особенно гречки.

«Добрался замечательно. Рад, что я приехал в сборную, в Россию. Я здесь полгода, наверное, уже не был. Соскучился очень по ребятам, по атмосфере, даже по тренерскому штабу.

Кормили ли гречкой в самолете? Мне уже столько людей написало по поводу гречки после моего интервью (смеется). Нет, не кормили, но я нашел магазин, где она продается.

Адаптация во Франции проходит хорошо. Встретили меня очень тепло, даже не ожидал такого теплого приема от руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится, очень красивый язык.

Головин помогает в адаптации. Мы с ним переписываемся время от времени. Даже приглашал к себе в Монако, посетить город. Может быть, как-нибудь еще мы с ним пересечемся», – сказал Кузяев в интервью пресс-службе сборной России.

Кузяев в июле подписал контракт с «Гавром». Он провел 8 матчей в лиге 1, отличившись двумя голами.

Источник: Сборная России
Далер Кузяев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Гавр
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1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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Гавр – Ланс
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Лилль – Брест
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Нант – Монпелье
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Тулуза – Реймс
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