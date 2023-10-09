Альберт Риера станет новым главным тренером «Бордо»

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера возглавит «Бордо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб готовит контракт для 41-летнего испанца, который в ходе карьеры игрока выступал за «Бордо» с 2003 по 2005 годы.

7 октября «Бордо» объявил об увольнении главного тренера команды Давида Гиона. Жирондинцы с 11 очками занимают 13-е место во французской лиге 2 после 10 туров. Команда вылетела из лиги 1 в сезоне-2021/22.