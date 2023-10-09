Луис Энрике — журналисту: «Ты самый неприятный парень в истории мирового футбола»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике резко ответил журналисту, который задавал вопросы о победном матче 8-го тура лиги 1 с «Ренном» (3:1). Специалист остался недоволен этой встречей.

«Ты концентрируешься только на негативе. Это меня волнует. И так все интервью. Ты самый неприятный парень в истории мирового футбола. Однажды мы победили со счетом 4:1, и он сказал мне, что мы заслуживали поражения», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Он также отметил, что все обычно понимают, что футбол состоится из множества аспектов.

После восьми туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 15 очков и на данный момент располагается на 3-м месте.