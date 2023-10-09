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Луис Энрике — журналисту: «Ты самый неприятный парень в истории мирового футбола»

Виктория Кравченко
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Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике резко ответил журналисту, который задавал вопросы о победном матче 8-го тура лиги 1 с «Ренном» (3:1). Специалист остался недоволен этой встречей.

«Ты концентрируешься только на негативе. Это меня волнует. И так все интервью. Ты самый неприятный парень в истории мирового футбола. Однажды мы победили со счетом 4:1, и он сказал мне, что мы заслуживали поражения», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Он также отметил, что все обычно понимают, что футбол состоится из множества аспектов.

После восьми туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 15 очков и на данный момент располагается на 3-м месте.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
Луис Энрике
3
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«ПСЖ» победил «Ренн» в матче лиги 1, у Хакими гол и результативная передача
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
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22.10 21:45
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