«Монако» представил новую домашнюю форму. В презентации поучаствовал Головин
«Монако» презентовал новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в сезоне-2023/24. Комплект будет выполнен в традиционных красно-белых цветах.
В фотосессии в новой экипировке приняли участие такие игроки, как Александр Головин, Виссам Бен Йеддер, Брель Эмболо, Такуми Минамино.
В прошлом сезоне «Монако» набрал 65 очков и занял 6-е место в чемпионате Франции, не попав в еврокубки.
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|Ренн
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5
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13
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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