«Монако» представил новую домашнюю форму. В презентации поучаствовал Головин

«Монако» презентовал новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в сезоне-2023/24. Комплект будет выполнен в традиционных красно-белых цветах.

В фотосессии в новой экипировке приняли участие такие игроки, как Александр Головин, Виссам Бен Йеддер, Брель Эмболо, Такуми Минамино.

В прошлом сезоне «Монако» набрал 65 очков и занял 6-е место в чемпионате Франции, не попав в еврокубки.