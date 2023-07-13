«Борнмут» объявил о переходе Февра из «Лиона»
Полузащитник «Лиона» Ромен Февр продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщается на официальном сайте английского клуба.
24-летний француз подписал долгосрочный контракт с «Борнмутом».
Февр выступал за «Лион» с 2022 года. Он провел вторую часть сезона-2022/23 на правах аренды в «Лорьяне». На его счету 5 голов и 3 результативные передачи в 17 матчах за команду.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.
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9
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10
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11
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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