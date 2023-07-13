«Борнмут» объявил о переходе Февра из «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Ромен Февр продолжит карьеру в «Борнмуте», сообщается на официальном сайте английского клуба.

24-летний француз подписал долгосрочный контракт с «Борнмутом».

Февр выступал за «Лион» с 2022 года. Он провел вторую часть сезона-2022/23 на правах аренды в «Лорьяне». На его счету 5 голов и 3 результативные передачи в 17 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.