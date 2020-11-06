Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Ковач ждет полного восстановления Головина после травмы

22:04
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Теги:

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, что полузащитник монегасков Александр Головин должен полностью восстановиться после травмы. После этого он сможет вернуться на поле.

«Вместе с медперсоналом следим за Александром. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но самое главное — его восстановление на 100 процентов и отсутствие рецидива. Именно поэтому мы не торопимся», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».

Россиянин не выходил на поле из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги с конца августа.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир