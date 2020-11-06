Ковач ждет полного восстановления Головина после травмы

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, что полузащитник монегасков Александр Головин должен полностью восстановиться после травмы. После этого он сможет вернуться на поле.

«Вместе с медперсоналом следим за Александром. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но самое главное — его восстановление на 100 процентов и отсутствие рецидива. Именно поэтому мы не торопимся», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».

Россиянин не выходил на поле из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги с конца августа.