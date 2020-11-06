Ковач ждет полного восстановления Головина после травмы
Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, что полузащитник монегасков Александр Головин должен полностью восстановиться после травмы. После этого он сможет вернуться на поле.
«Вместе с медперсоналом следим за Александром. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но самое главное — его восстановление на 100 процентов и отсутствие рецидива. Именно поэтому мы не торопимся», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».
Россиянин не выходил на поле из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги с конца августа.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.