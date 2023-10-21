Капитан «Ниццы» Данте — об отстранении Аталя за видео в поддержку Палестины: «Он знает, что совершил ошибку»

Капитан «Ниццы» Данте высказался об отстранении одноклубника Юсефа Аталя за публикацию о конфликте Палестины и Израиля.

«Юсеф знает, что совершил ошибку. Я знаю его пять лет и никогда не видел его таким грустным и опустошенным. Я вижу, как он относится к моим детям и его отношения окружающими. Я убежден, что он хочет мира во всем мире. В данный момент ему действительно грустно, он разочарован и опустошен этой историей», — цитирует Данте RMC Sport.

Ранее 27-летний алжирец выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео. Мэр Ниццы в соцсетях призвал футболиста принести извинения и пригрозил ему исключением из клуба.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении Аталя до дальнейшего уведомления.