В «Монако» рассказали, что Головин сможет сыграть с «Мецем»

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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер сообщил, что российский полузащитник Александр Головин тренировался в общей группе в течение двух дней, поэтому он сможет сыграть с «Мецем» в матче девятого тура чемпионата Франции.

«Головин уже два дня тренировался нормально. Поэтому он должен присутствовать в воскресенье в заявке», — приводит слова Хюттера ТАСС.

В сезоне-2023/24 27-летний Головин провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Монако» проведет матч против «Метца» 22 октября. Начало — в 18:05 по мск.