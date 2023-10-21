В «Монако» рассказали, что Головин сможет сыграть с «Мецем»
Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер сообщил, что российский полузащитник Александр Головин тренировался в общей группе в течение двух дней, поэтому он сможет сыграть с «Мецем» в матче девятого тура чемпионата Франции.
«Головин уже два дня тренировался нормально. Поэтому он должен присутствовать в воскресенье в заявке», — приводит слова Хюттера ТАСС.
В сезоне-2023/24 27-летний Головин провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
«Монако» проведет матч против «Метца» 22 октября. Начало — в 18:05 по мск.
Источник: https://tass.ru/sport/19080509
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|
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|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
2
|Ницца
|8
|4
|4
|0
|9-4
|16
|
3
|ПСЖ
|8
|4
|3
|1
|17-7
|15
|
4
|Брест
|8
|4
|3
|1
|9-7
|15
|
5
|Реймс
|8
|4
|1
|3
|14-11
|13
|
6
|Марсель
|8
|3
|3
|2
|12-11
|12
|
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|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|
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|8
|2
|5
|1
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|11
|
9
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|8
|3
|2
|3
|14-15
|11
|
10
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|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
11
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|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Страсбур
|8
|3
|1
|4
|8-11
|10
|
13
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
14
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
15
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
16
|Лорьян
|8
|1
|4
|3
|13-18
|7
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
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|7
|0
|2
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|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|0 : 0
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|- : -
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|6
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
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|1
|1
|
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Бастьен Меюпью
Нант
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|1
|0
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