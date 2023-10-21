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Сегодня, 13:16

В «Монако» рассказали, что Головин сможет сыграть с «Мецем»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер сообщил, что российский полузащитник Александр Головин тренировался в общей группе в течение двух дней, поэтому он сможет сыграть с «Мецем» в матче девятого тура чемпионата Франции.

«Головин уже два дня тренировался нормально. Поэтому он должен присутствовать в воскресенье в заявке», — приводит слова Хюттера ТАСС.

В сезоне-2023/24 27-летний Головин провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Монако» проведет матч против «Метца» 22 октября. Начало — в 18:05 по мск.

Источник: https://tass.ru/sport/19080509
Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
13
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
14
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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Нант

 5
П
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Монако

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Жосуэ Казимир

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Монако

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