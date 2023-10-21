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Сегодня, 16:30

«ПСЖ» — «Страсбур»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Матч лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбур» начнется в 18:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«ПСЖ» на своем поле примет «Страсбур» в матче 9-го тура лиги 1 в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе Parc des Princes в Париже, Франция. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 9-й тур
21 окт, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Страсбур

Бесплатная видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Страсбур» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«ПСЖ» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «Страсбур» идет на 12-м месте в чемпионате Франции, набрав всего 10 очков.

Последняя очная игра оппонентов закончилась вничью — 1:1.

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
13
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
14
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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