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Сегодня, 14:09

Источник: глава Федерации футбола Франции будет признан виновным в сексуальных домогательствах

Иван Шитик
Корреспондент
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15 февраля три инспектора из Генеральной инспекции по образованию, спорту и исследованиям (IGESR) должны сообщить о выводах своей проверки Французской федерации футбола (FFF) министру спорта Амели Удеа-Кастера, сообщает L'Equipe.

Ожидается, что инспекторы подтвердят обвинения в «моральных и сексуальных домогательствах».

Он был отправлен в отставку решением исполкома федерации, которое было принято на внеочередном заседании. Временно исполнять обязанности главы Федерации футбола Франции будет вице-президент организации Филипп Диалло.

Ле Гре подвергся критике после продления контракта с главным тренером национальной команды Франции Дидье Дешамом и своих высказываний в адрес Зинедина Зидана.

Прокуратура Парижа также начала расследование в отношении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF.

Сборная Франции по футболу
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ПСЖ

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