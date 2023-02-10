Доннарумма рассказал о конкуренции с Навасом в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как воспринимал конкуренцию в парижском клубе с голкипером Кейлором Навасом.

«Конечно, это непросто, нужно уметь с этим справляться. Кейлор и я — два хороших парня, мы ладили друг с другом, но сложности бывают, это нормально. Мы хорошо восприняли конкуренцию, он, как и я, старался помогать команде, а это единственное, что по-настоящему важно. Это касается не только меня и Кейлора, но и всей команды. Нам нужно было сделать выбор в какой-то момент. И это нормально. Мог уйти я, но ушел он», — приводит слова Доннаруммы L'Equipe.

На данный момент 36-летний Навас выступает на правах аренды за «Ноттингем Форэст».

Соглашение Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне он провел за парижскую команду 30 матчей, пропустил 26 мячей и 11 матчей отстоял «всухую».