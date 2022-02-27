«Интер Майами» в очередной раз заявил об интересе к Месси

В «Интер Майами» надеются на переход Месси в команду после его ухода из «ПСЖ»

Исполнительный директор «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о том, что в команде продолжают следить за форвардом Лионелем Месси.

«Месси все еще один из лучших игроков в мире, его навыки не уменьшились. Мы бы хотели видеть его в нашей команде, если он решит покинуть «ПСЖ». Может ли это случиться? Я оптимист в душе. Это возможно», — цитирует Маса Miami Herald.

34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Его соглашение с парижанами рассчитано до лета 2023 года.