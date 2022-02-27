Месси после матча с «Сент-Этьеном» прилетел в Барселону на празднование дня рождения жены

Месси прилетел в Барселону на празднование дня рождения жены

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, 34-летний аргентинец приземлился в Барселоне в 1.35 по местному времени.

Отмечается, что нападающий прилетел в Барселону на празднование дня рождения жены.

Вчера, 26 февраля Месси отдал две результативные передачи в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

После 26 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 62 очка и возглавляет турнирную таблицу.