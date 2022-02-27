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Месси после матча с «Сент-Этьеном» прилетел в Барселону на празднование дня рождения жены

Месси прилетел в Барселону на празднование дня рождения жены
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По информации источника, 34-летний аргентинец приземлился в Барселоне в 1.35 по местному времени.

Отмечается, что нападающий прилетел в Барселону на празднование дня рождения жены.

Вчера, 26 февраля Месси отдал две результативные передачи в матче 26-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1).

После 26 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 62 очка и возглавляет турнирную таблицу.

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1497736158712897537

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П2

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13%

1.61
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Зенит
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ИТБ1 (1.5)

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П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

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Спартак 0
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1.83

ТБ 2.0

17%

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1X

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
10
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
Результаты / календарь
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38 тур
25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 2 : 4
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 0 : 0
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 3 : 1
27.02 15:00
Монако – Реймс
 - : -
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
 - : -
27.02 19:05
Труа – Марсель
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27.02 22:45
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