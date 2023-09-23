Хюттер: «Многие думают, что «Монако» — топ-команда, но мы всего лишь хорошая команда»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Это первое поражение монегасков в сезоне.

«Мы разочарованы. В конце концов, мы должны были получить ничью. Конечно, «Ницца» хорошо начала матч, но мы получили пенальти. Расстроены, что не забили эти два пенальти, но должны сохранить счет 0:0 и ничейный результат. Однако Бога слишком легко проник в нашу штрафную и забил. Нам не следует оставлять так много пространства. Всего лишь одно очко взятого в двух последних матчах, этого недостаточно. К тому же два гола мы пропустили на последних минутах. Многие думают, что «Монако» — топ-команда, но мы всего лишь хорошая команда. Нам еще предстоит много работы. На следующей неделе к нам приедет «Марсель». Нам нужно хорошо подготовиться к этому матчу», — цитирует L'Equipe Хюттера.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.