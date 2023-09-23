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Сегодня, 03:12

Хюттер: «Многие думают, что «Монако» — топ-команда, но мы всего лишь хорошая команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ади Хюттер.
Фото AFP

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Это первое поражение монегасков в сезоне.

«Мы разочарованы. В конце концов, мы должны были получить ничью. Конечно, «Ницца» хорошо начала матч, но мы получили пенальти. Расстроены, что не забили эти два пенальти, но должны сохранить счет 0:0 и ничейный результат. Однако Бога слишком легко проник в нашу штрафную и забил. Нам не следует оставлять так много пространства. Всего лишь одно очко взятого в двух последних матчах, этого недостаточно. К тому же два гола мы пропустили на последних минутах. Многие думают, что «Монако» — топ-команда, но мы всего лишь хорошая команда. Нам еще предстоит много работы. На следующей неделе к нам приедет «Марсель». Нам нужно хорошо подготовиться к этому матчу», — цитирует L'Equipe Хюттера.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

22 сентябя. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
Ади Хюттер
0
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Хюттер объяснил, почему Балогун играл вместо Бен Йеддера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
2
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
3
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

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Лион

 3 1 1
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