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Фариоли: «Ницце» очень повезло. Очень не часто побеждаешь, получив два пенальти»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Франческо Фариоли.
Фото AFP

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Эта победа в дерби — счастье. Но смотреть в таблицу сейчас опасно и рискованно. Надо идти матч за матчем, наслаждаться хорошими моментами и держать голову на плечах. После двух таких результатов (победы в Париже и Монако) на следующей неделе нам предстоит очень тяжелая игра против «Бреста». Конечно, мы заслужили эти две победы. На этот раз нам очень повезло. Очень редко можно выиграть, получив два пенальти. Надо отдать должное Марцину Булке, а также Яркко Туомисто, тренеру вратарей, и Кевину Джеффрису, аналитику.

Удача повернулась к нам после первых, более сложных матчей. Я переживал эти пенальти с надеждой и уверенностью в Марцине, чья история великолепна. Теперь важно твердо стоять на ногах и продолжать работать. За последние 85 дней мы пережили противоречивые моменты, некоторые очень позитивные, другие более сложные. Мы не должны смотреть на таблицу и мечтать. Мы должны продолжать работать так, как мы это делали. Не стоит забывать, как приходят победы: трудом, жертвами и вниманием к мелочам. Фанаты? Они очень много нам дали и очень помогли", — цитирует L'Equipe Фариоли.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

 
22 сентябя. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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Головин пропустит матч против «Реймса» из-за дисквалификации
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
2
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
3
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.09 22:00
Брест – Лион
 - : -
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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