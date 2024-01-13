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Сегодня, 03:39

Хюттер: «Монако» хочется начать второй круг с победы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

«В последней домашней игре мы уступили «Лиону», поэтому нам хочется начать второй круг с победы. «Реймс» — это очень крепкий соперник, который выступает по схеме 4-3-3. Они очень стремительно переходят к атакам из глубины поля, и у них в составе есть ряд скоростных игроков. Нужно будет проявить бдительность, однако нас точно не ждет скучная игра. Мы хорошо готовы к этой игре. Чтобы победить, нужно будет выложиться на полную», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в субботу, 13 января. Начало — в 19.00 по московскому времени.

 
Александр Головин. Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/adi-hutter-commencer-la-phase-retour-par-une-victoire/
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
6
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
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