Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

«Монако» огласил заявку на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Реймса». Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в список из 21 игрока, которые могут выйти на поле.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Льенар, Кен, Маецки — Картилье, Керер, Марипан, Матсима, Вандерсон, Уаттара, Платре — Аклиуш, Кулибали, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Закария — Эфекеле, Бен Йеддер, Балогун, Боаду.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в субботу, 13 января. Начало — в 19.00 по московскому времени.