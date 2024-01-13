Хюттер: «С плеймейкерами ситуация в «Монако» отличная, сразу несколько игроков могут сыграть под нападающими»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 18-го тура чемпионата Франции против «Реймса» оценил игру нападающих команды в этом сезоне.

«Повторюсь, я счастлив, что у нас в команде есть два очень отличных форварда в лице Фоларина и Виссама. С плеймейкерами ситуация также отличная, сразу несколько игроков могут сыграть под нападающими. Можно играть как по схеме с двумя форвардами, так и по схеме с двумя десятками. Все зависит от соперника и внешних факторов. Мы можем сыграть как по одной схеме, так и по другой, завтра будет видно. Элиэсс также практически полностью восстановился, Мирон в общей группе. Улыбка на моем лице будет еще шире, когда у меня будет возможность положиться на всех игроков в команде», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Монако» — «Реймс» состоится в субботу, 13 января. Начало — в 19.00 по московскому времени.