Гути: «Если Мбаппе захочет в «Реал», он должен перейти с опущенной головой»

Бывший хавбек «Реала» Гути высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридскую команду.

«Если он желает перейти в «Реал», то должен сделать это с опущенной головой. К нему должно прийти понимание, что ты не можешь быть важнее твоих партнеров по команде. Это особенный клуб, который гораздо больше даже лучшего футболиста в мире», — приводит слова Гути El Chiringuito.

Летом 2022 года у Мбаппе была возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее в последний момент француз передумал и продлил контракт с парижанами.

Действующее соглашение 24-летнего француза с «ПСЖ» рассчитано 2025 года. Сообщалось, что он может расторгнуть соглашение летом 2024 года ради перехода в «Реал».

В текущем сезоне он сыграл за парижан 28 матчей, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.