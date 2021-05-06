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Головин пропустил тренировку «Монако»

16:43
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Сегодня, 6 мая, полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил тренировку команды. Вчера он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме. Кроме того, он сдал еще один тест на коронавирус. Результат станет известен сегодня.

Уже в ближайшее воскресенье, 9 мая, Александр может сыграть за «Монако» с «Реймсом» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Его выход на поле зависит от того, получат ли монегаски соответствующее разрешение администрации лиги 1.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.

(Александр Бобров)

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