Головин прошел медобследование и сдал тест на коронавирус

Сегодня, 5 мая, полузащитник «Монако» Александр Головин прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме. Кроме того, он сдал еще один тест на коронавирус. Результат станет известен завтра.

Головин и Желсон Мартинш уже в ближайшее воскресенье, 9 мая, могут сыграть за «Монако» с «Реймсом» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Выход на поле Александра зависит от того, получат ли монегаски соответствующее разрешение администрации лиги 1.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции. Желсон Мартинш заболел раньше и уже полностью восстановился.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.

(Александр Бобров)