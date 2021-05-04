Головин может сыграть 9 мая. «Монако» ждет разрешения лиги
14:20
По данным «СЭ», Александр Головин и Желсон Мартинш уже в ближайшее воскресенье, 9 мая, могут сыграть за «Монако» с «Реймсом» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Выход на поле Головина зависит от того, получат ли монегаски соответствующее разрешение администрации лиги 1.
В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции. Желсон Мартинш заболел раньше и уже полностью восстановился.
В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.
(Александр Бобров)
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