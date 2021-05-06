«Марсель» продлит контракт с Амави
17:15
«Марсель» продлит контракт с защитником Жорданом Амави, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 27-летний француз продлит соглашение с клубом на три или четыре года.
В сезоне-2020/21 Амави провел 16 матчей за «Марсель», на его счету 1 гол. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-jordan-amavi-va-prolonger-a-l-om/1249474
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