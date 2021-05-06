«Марсель» продлит контракт с Амави

«Марсель» продлит контракт с защитником Жорданом Амави, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 27-летний француз продлит соглашение с клубом на три или четыре года.

В сезоне-2020/21 Амави провел 16 матчей за «Марсель», на его счету 1 гол. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.