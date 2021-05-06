Неймар приостановил переговоры по новому контракту с «ПСЖ» из-за интереса «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар приостановил переговоры по новому контракту с парижским клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний бразилец хочет узнать, какие намерения относительно него имеет «Барселона». На решение футболиста повлияла информация о том, что форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси, с которым Неймар хочет выступать в одной команде, близок к тому, чтобы остаться в Каталонии.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В сезоне-2020/21 он провел 27 матчей за «ПСЖ», на его счету 15 голов и 10 результативных передач. Контракт бразильца с парижанами действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.