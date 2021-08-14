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Головин может пропустить матч «Монако» против «Шахтера» в Лиге чемпионов из-за травмы

10:58
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин может пропустить первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» из-за травмы, полученной в игре 2-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1).

«Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к этому моменту уже не осталось замен. Посмотрим. Головин — важный игрок для нас. Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с «Шахтером». Если это больше, чем удар, мы не будем рисковать его здоровьем», — приводит слова Ковача L'Equipe.

Головин вышел на замену на 57-й минуте игры с «Лорьяном». К концу встречи у 25-летнего россиянина возникли проблемы с мышцей правого бедра.

Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Alexandre-golovine-monaco-incertain-contre-le-chakhtior-en-barrages-aller-de-la-ligue-des-champions/1278260

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Иван Торопцев все материалы автора

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