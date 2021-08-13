У Головина новое повреждение

Полузащитник «Монако» Александр Головин, выйдя на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:1), получил новое повреждение — возникли проблемы с мышцей правого бедра.

Хавбек доигрывал встречу «на одной ноге», заметно прихрамывая.

Ранее, в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1) во время атаки «Монако», в которой Головин забил победный гол, ему нанесли болезненный удар по ноге, после чего он был заменен.