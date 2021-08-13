Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

У Головина новое повреждение

13 августа 2021, 23:53
Александр Головин (слева). Фото AFP
Александр Головин (слева). Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Монако» Александр Головин, выйдя на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:1), получил новое повреждение — возникли проблемы с мышцей правого бедра.

Хавбек доигрывал встречу «на одной ноге», заметно прихрамывая.

Ранее, в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1) во время атаки «Монако», в которой Головин забил победный гол, ему нанесли болезненный удар по ноге, после чего он был заменен.

Лорьян — Монако

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Муж погибшей при взрыве в воронежском автобусе рассказал о ее жизни
Родители пропавшего в Турции 20-летнего россиянина опознали его тело
Газовый баллон взорвался в переполненном автобусе в Воронеже
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд