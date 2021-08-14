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В «Монако» отреагировали на слухи об интересе к Роналду

09:59
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Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров высказался по поводу информации об интересе клуба к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец был замечен вместе с владельцем «Монако» Дмитрием Рыболовлевым в одном из отелей княжества.

«Роналду? Думаю, наша стратегия отличается от парижской. Точно не в этом году. Может быть, когда клуб будет стабильно играть в Лиге чемпионов и выступать на высоком уровне», — цитирует Петрова RTL.

36-летний Роналду в минувшем сезоне провел 33 матча за «Ювентус» в чемпионате Италии, забил 29 мячей при трех голевых передачах. Его контракт с итальянским клубом истекает летом 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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