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Ди Мария — о возможном уходе Почеттино из «ПСЖ»: «Это поможет стать Месси еще лучше»

Ди Мария считает, что уход Почеттино поможет Месси в «ПСЖ»
Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижан.

«Кажется, там тоже хотят, чтобы он ушел. Будет большой вызов, но Месси справится. Это поможет стать ему еще лучше в следующем сезоне», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее сообщалось, что Почеттино может покинуть клуб. 50-летний аргентинец связан контрактом с парижским клубом до 30 июня 2023 года, однако сотрудничество с ним прекратят досрочно.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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