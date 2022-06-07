Бывший форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижан.

«Кажется, там тоже хотят, чтобы он ушел. Будет большой вызов, но Месси справится. Это поможет стать ему еще лучше в следующем сезоне», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее сообщалось, что Почеттино может покинуть клуб. 50-летний аргентинец связан контрактом с парижским клубом до 30 июня 2023 года, однако сотрудничество с ним прекратят досрочно.