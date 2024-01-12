«Гавр» не заинтересован в переходе Кругового

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе французского клуба к защитнику «Зенита» Даниилу Круговому.

«Нет, мы не заинтересованы в переходе Кругового», — сказал Бодмер «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что защитник «Зенита» Данил Круговой интересен ЦСКА, «Динамо» и «Гавру».

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевых паса.