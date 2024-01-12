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Сегодня, 20:30

«Гавр» не заинтересован в переходе Кругового

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе французского клуба к защитнику «Зенита» Даниилу Круговому.

«Нет, мы не заинтересованы в переходе Кругового», — сказал Бодмер «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что защитник «Зенита» Данил Круговой интересен ЦСКА, «Динамо» и «Гавру».

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевых паса.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Гавр
ФК Зенит
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Кузяев: «Гавр» может достичь большего в Кубке Франции»

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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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14.01 17:00
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