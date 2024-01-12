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Сегодня, 16:52

Кузяев: «Гавр» может достичь большего в Кубке Франции»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления команды в Кубке Франции.

«Начало года идеальное для команды, но думаю, что нам нужно играть лучше. Конечно, мы рады, что прошли в следующий раунд. Кубок Франции — это новый опыт для меня. Я надеюсь, что мы сможем достичь большего в этом турнире», — сказал Кузяев клубному ТВ.

7 января «Гавр» дома обыграл «Кан» (2:1) в третьем раунде Кубка Франции. Кузяев забил победный гол в матче.

21 января команда сыграет в гостях с «Шатору» за выход в 1/8 финала.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
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 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
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 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
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 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
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 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
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 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
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 Лион 17 4 4 9 16-27 16
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 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
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 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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