«Марсель» упустил победу над «Страсбуром». Жиго забил гол на 2-й минуте

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«Марсель» сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе.

На 2-й минуте встречи хозяева вышли вперед — отличился экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго. Гости отыгрались в самой концовке встречи — 20-летний Жереми Себа забил первый гол в профессиональной карьере.

«Марсель» набрал 28 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, обойдя «Марсель». «Страсбур» занимает 9-е место — 24 очка.