«Монако» сыграет с «Гавром» в чемпионате Франции 11 ноября

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Реймсом» в матче 12-го тура чемпионата Франции 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе Stade Oceane в Гавре, Франция. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Гавр» — «Монако» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Встречу в прямом эфире можно посмотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Последняя очная встреча соперников прошла в феврале 2023 года и завершилась победой «Монако» со счетом 2:1.

По итогам 11 туров «Монако» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, а «Гавр» с 14 баллами располагается на 7 строчке.

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