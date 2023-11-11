Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» разгромную победу над «Реймсом»
«ПСЖ» на выезде разгромил «Реймс» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 3:0.
Хет-трик за парижан оформил Килиан Мбаппе. 24-летний француз отличился на 3-й, 59-й и 82-й минутах встречи.
С 13 голами Мбаппе продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Франции.
«ПСЖ» (27 очков) вышел на первое место в лиге 1. «Реймс» (20) идет четвертым в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|29-9
|27
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|
4
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
7
|Гавр
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
10
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
11
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Ренн
|11
|2
|6
|3
|16-15
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|23:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|11.11
|19:00
|
Реймс – ПСЖ
|0 : 3
|11.11
|23:00
|
Гавр – Монако
|- : -
|12.11
|15:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|12.11
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|12.11
|17:00
|
Лилль – Тулуза
|- : -
|12.11
|17:00
|
Метц – Нант
|- : -
|12.11
|19:05
|
Ренн – Лион
|- : -
|12.11
|22:45
|
Ланс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2
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