Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» разгромную победу над «Реймсом»

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«ПСЖ» на выезде разгромил «Реймс» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 3:0.

Хет-трик за парижан оформил Килиан Мбаппе. 24-летний француз отличился на 3-й, 59-й и 82-й минутах встречи.

С 13 голами Мбаппе продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Франции.

«ПСЖ» (27 очков) вышел на первое место в лиге 1. «Реймс» (20) идет четвертым в турнирной таблице.