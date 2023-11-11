Энрике заявил о недовольстве игрой Мбаппе после его хет-трика в матче с «Реймсом»: «Мы хотим большего»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру форварда парижан Килиана Мбаппе в матче с «Реймсом» (3:0) в 12-м туре французской лиги 1.

24-летний француз оформил хет-трик.

«Я не совсем доволен им сегодня. Мне нечего сказать о голах, но он может быть и лучше. Килиан — один из лучших игроков в мире, но нам нужно больше. Сначала я поговорю об этом с ним, это частный разговор. Но мы хотим, чтобы он делал что-то еще, хотим большего», — сказал Энрике в эфире Prime Video.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», забил 15 мячей и отдал 1 голевую передачу. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Франции.