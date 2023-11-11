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Энрике заявил о недовольстве игрой Мбаппе после его хет-трика в матче с «Реймсом»: «Мы хотим большего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру форварда парижан Килиана Мбаппе в матче с «Реймсом» (3:0) в 12-м туре французской лиги 1.

24-летний француз оформил хет-трик.

«Я не совсем доволен им сегодня. Мне нечего сказать о голах, но он может быть и лучше. Килиан — один из лучших игроков в мире, но нам нужно больше. Сначала я поговорю об этом с ним, это частный разговор. Но мы хотим, чтобы он делал что-то еще, хотим большего», — сказал Энрике в эфире Prime Video.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», забил 15 мячей и отдал 1 голевую передачу. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
Луис Энрике
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«Гавр» — «Монако»: прямая трансляция матча французской лиги (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
10
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
11
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
12
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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