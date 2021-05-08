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Французская лига дала добро на возвращение Головина

20:20
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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Как стало известно «СЭ», сегодня администрация французской лиги разрешила полузащитнику «Монако» Александру Головину принять участие в завтрашнем матче 36-го тура чемпионата страны с «Реймсом». Тренерский штаб монегасков включил российского футболиста в заявку на эту игру. По всей видимости, он выйдет на замену во втором тайме.

Хавбек ежедневно сдавал тесты на коронавирус. Последние два дали отрицательные результаты. Ранее он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.

(Александр Бобров)

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