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Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Реймса»

20:08
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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Как и предполагал «СЭ», «Монако» включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Российский футболист имеет шанс принять участие в матче, сообщает пресс-служба клуба.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.

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