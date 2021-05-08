Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Реймса»

Как и предполагал «СЭ», «Монако» включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Российский футболист имеет шанс принять участие в матче, сообщает пресс-служба клуба.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.