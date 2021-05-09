«Труа» вышел в лигу 1

«Труа» пробился в лигу 1 по итогам сезона во втором французском дивизионе. В 37-м туре лиги 2 команда обыграла «Дюнкерк» (2:0).

«Труа» набрал 77 очков и за тур до окончания турнира обеспечил себе не только путевку в элитный дивизион, но и первое место. Второе место занимает «Клермон» (72) очка.

Клуб входит в холдинг City Football Group, который владеет «Манчестер Сити» и еще девятью клубами в разных странах. Лучший результат команды в чемпионате Франции — седьмое место в сезонах-2000/01 и 2001/02.

Чемпионат Франции

Лига 2

37-й тур

«Труа» — «Дюнкерк» — 2:0 (0:0)

Голы: Гори, 59, Сен-Луи, 70