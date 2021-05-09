«Труа» вышел в лигу 1
01:27
«Труа» пробился в лигу 1 по итогам сезона во втором французском дивизионе. В 37-м туре лиги 2 команда обыграла «Дюнкерк» (2:0).
«Труа» набрал 77 очков и за тур до окончания турнира обеспечил себе не только путевку в элитный дивизион, но и первое место. Второе место занимает «Клермон» (72) очка.
Клуб входит в холдинг City Football Group, который владеет «Манчестер Сити» и еще девятью клубами в разных странах. Лучший результат команды в чемпионате Франции — седьмое место в сезонах-2000/01 и 2001/02.
Чемпионат Франции
Лига 2
37-й тур
«Труа» — «Дюнкерк» — 2:0 (0:0)
Голы: Гори, 59, Сен-Луи, 70
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