Форвард «Ланса» Опенда перейдет в «Лейпциг»
Нападающий «Ланса» Лои Опенда продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. 23-летний бельгиец в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с немецким клубом.
В прошедшем сезоне Опенда провел 42 матча за «Ланс» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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