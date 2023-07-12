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Сегодня, 19:41

Форвард «Ланса» Опенда перейдет в «Лейпциг»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ланса» Лои Опенда продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. 23-летний бельгиец в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с немецким клубом.

В прошедшем сезоне Опенда провел 42 матча за «Ланс» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Ланс
ФК Лейпциг
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