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Сегодня, 19:12

Карпин отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на переход полузащитника национальной команды Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Советовался ли Далер со мной, принимая решение о переезде в Европу? Нет. Но, в целом, он знает мое мнение. Очевидно, что для него это шаг вперед в карьере. И дело не в уровне клубов — «Зенита» и «Гавра», а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придется играть. Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи в «Гавре»!» — приводит слова Карпина Sport24.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-12-karpin-o-perekhode-kuzyayeva-v-gavr-eto-shag-vpered-ochevidno-uroven-soprotivleniya-ligi-1-vyshe-chem-v-rossii
Валерий Карпин
Далер Кузяев
Футбол
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