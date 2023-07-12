Билялетдинов рассказал, сможет ли Кузяев заиграть в «Гавре»
Бывший полузащитник сборной России и «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, сможет ли полузащитник Далер Кузяев заиграть во французском «Гавре».
«Может, это уже была безвыходная ситуация для Кузяева. Для меня это огромная новость — такой переход. Может, у клуба какой-то интересный серьезный проект. Если так, то почему бы и не перейти. По статусу команда ниже «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга просто на другом уровне находится. Но вопрос в самом чемпионате. Кузяева заинтересовала именно местная лига и возможность играть с соперниками сильными такими, топовыми. Он может через год перепрыгнуть в команду и посерьезнее. Я думаю, что это отличный шанс и удача для него. Дерзай, Далер! Может ли Кузяев по своим характеристикам и умениям заиграть в чемпионате Франции? Французский чемпионат немного специфический. Играть там можно, да и у него есть качества для этого. Вопрос в сыгранности с партнерами. Большинство игроков там очень техничны. Но многое зависит от схемы команды, видения тренера, самой позиции, на которой будет выступать Далер. Он опытный парень, который может показать качество. Главное, это адаптация», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.
Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|00:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -