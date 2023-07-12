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Билялетдинов рассказал, сможет ли Кузяев заиграть в «Гавре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России и «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, сможет ли полузащитник Далер Кузяев заиграть во французском «Гавре».

«Может, это уже была безвыходная ситуация для Кузяева. Для меня это огромная новость — такой переход. Может, у клуба какой-то интересный серьезный проект. Если так, то почему бы и не перейти. По статусу команда ниже «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга просто на другом уровне находится. Но вопрос в самом чемпионате. Кузяева заинтересовала именно местная лига и возможность играть с соперниками сильными такими, топовыми. Он может через год перепрыгнуть в команду и посерьезнее. Я думаю, что это отличный шанс и удача для него. Дерзай, Далер! Может ли Кузяев по своим характеристикам и умениям заиграть в чемпионате Франции? Французский чемпионат немного специфический. Играть там можно, да и у него есть качества для этого. Вопрос в сыгранности с партнерами. Большинство игроков там очень техничны. Но многое зависит от схемы команды, видения тренера, самой позиции, на которой будет выступать Далер. Он опытный парень, который может показать качество. Главное, это адаптация», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-o-perekhode-kuzyaeva-v-gavr-mozhet-eto-byla-bezvykhodnaya-situatsiya?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_CODE=bilyaletdinov-o-perekhode-kuzyaeva-v-gavr-mozhet-eto-byla-bezvykhodnaya-situatsiya
Далер Кузяев
Динияр Билялетдинов
Футбол
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