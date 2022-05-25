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Сегодня, 20:31

Фавр может вернуться на пост главного тренера «Ниццы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Ниццы» заинтересовано в возвращении на пост главного тренера Люсьена Фавра, сообщает Footmercato.

Нынешний тренер «Ниццы» Кристофер Галтье может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

Последним местом работы 64-летнего Фавра стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул в декабре 2020 года. Под руководством Фавра дортмундцы сумели завоевать Суперкубок Германии.

Напомним, Фавр возглавлял французскую команду в период с 2016 по 2018 год.

ФК Ницца
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