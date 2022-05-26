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Тотти — о Мбаппе: «Он слушал свое сердце, он вырос в Париже»

Тотти отреагировал на решение Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Ранее футболист продлил контракт с парижанами до лета 2025 года.

«Он слушал свое сердце, он вырос в Париже. Нелегко отказать «Реалу». Я сделал это 20 лет назад, чтобы остаться в «Роме», — цитирует Тотти Football Italia.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Новый контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Килиан Мбаппе
Франческо Тотти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Анже – Монпелье
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Брест – Бордо
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21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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ПСЖ – Метц
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Реймс – Ницца
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Жемерсон

Жемерсон

Метц

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