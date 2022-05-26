Тотти отреагировал на решение Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Ранее футболист продлил контракт с парижанами до лета 2025 года.

«Он слушал свое сердце, он вырос в Париже. Нелегко отказать «Реалу». Я сделал это 20 лет назад, чтобы остаться в «Роме», — цитирует Тотти Football Italia.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Новый контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.