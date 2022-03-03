Фанаты «Нанта» массово выбежали на поле после победы над «Монако» в Кубке Франции

«Нант» по пенальти обыграл «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции. Основное время — 2:2, серия пенальти — 4:2.

После финального свистка фанаты «Нанта» не стали сдерживать эмоций и вырвались на газон стадиона «Божуар». Они заполонили все поле. Служба безопасности оградила игроков от них, и они продолжили вместе праздновать выход в финал.

Дисциплинарная комиссия федерации футбола Франции рассмотрит этот инцидент. «Нанту» грозит штраф.

Ранее в 1/2 финала «Ницца» обыграла «Версаль» (2:0). Финал Кубка Франции состоится 8 мая на «Стад де Франс». Победитель получит путевку в групповой турнир Лиги Европы сезона-2022/23.