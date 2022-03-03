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Сегодня, 02:06

Фанаты «Нанта» массово выбежали на поле после победы над «Монако» в Кубке Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Фанаты «Нанта» выбежали на поле выхода в финал Кубка Франции.
Фото Twitter

«Нант» по пенальти обыграл «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции. Основное время — 2:2, серия пенальти — 4:2.

2&nbsp;марта. &laquo;Нант&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, 4:2&nbsp;&mdash; пен. «Монако» проиграл «Нанту» в полуфинале Кубка Франции

После финального свистка фанаты «Нанта» не стали сдерживать эмоций и вырвались на газон стадиона «Божуар». Они заполонили все поле. Служба безопасности оградила игроков от них, и они продолжили вместе праздновать выход в финал.

Дисциплинарная комиссия федерации футбола Франции рассмотрит этот инцидент. «Нанту» грозит штраф.

Ранее в 1/2 финала «Ницца» обыграла «Версаль» (2:0). Финал Кубка Франции состоится 8 мая на «Стад де Франс». Победитель получит путевку в групповой турнир Лиги Европы сезона-2022/23.

Футбол
ФК Нант
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«Монако» проиграл «Нанту» в полуфинале Кубка Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 - : -
5.03 19:00
Ланс – Брест
 - : -
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 - : -
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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