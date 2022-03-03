Клеман о матче «Монако» с «Нантом»: «Я очень разочарован»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман остался недоволен итогом матча полуфинала Кубка Франции с «Нантом» (2:4). Основное время завершилось ничьей, и победитель определился в серии пенальти.

«Я разочарован, но это нормально, так как все могло быть по-другому. Это была хорошая игра с обеих сторон. Мы забили два гола, что было непросто. Мы находимся в периоде, когда нам очень везет, особенно с двумя голами в ворота нашей команды в последних двух играх. Я очень разочарован, потому что мои игроки создали много хороших моментов, но в итоге успех был не на нашей стороне, особенно в серии пенальти», — цитирует Клемана asmonaco.

В серии пенальти все игроки «Нанта» пробили точно, а у гостей не забили Виссам Бен Йеддер и Орельен Тшуамени. Итог — 4:2.