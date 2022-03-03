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Сегодня, 01:15

«Монако» проиграл «Нанту» в полуфинале Кубка Франции

«Монако» проиграл «Нанту» в полуфинале Кубка Франции
Евгений Козинов
Корреспондент
2 марта. «Нант» — «Монако» — 2:2, 4:2 — пен.
Фото Twitter

«Нант» обыграл «Монако» в полуфинале Кубка Франции. Основное время завершилось ничьей и победитель определился в серии пенальти.

На 12-й минуте встречи Гильермо Марипан вывел монегасков вперед. Через несколько минут «канарейки» отыгрались благодаря автоголу Джибриля Сидибе. Во второй половине Самуэль Мутуссами на 74-й минуте вывел «Нант» вперед, но спустя пару минут равновесие в счете вернулось — забил Майрон Боаду.

В серии пенальти все игроки «Нанта» пробили точно, а у гостей не забили Виссам Бен Йеддер и Орельен Тшуамени. Итог — 4:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

Ранее в 1/2 финала «Ницца» обыграла «Версаль» (2:0). Финал Кубка Франции состоится 8 мая на «Стад де Франс». Победитель получит путевку в групповой турнир Лиги Европы сезона-2022/23.

Франция. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:15. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Монако
Голы
Марипан, 12 (0:1), Сидибе, 21 (1:1), Мутуссами, 74 (2:1), Боаду, 76 (2:2)
Нант
Дешам Жиротто Паллуа Аппиа (Коршья, 85) Кастеллетто Чиривелья Блас Мутуссами Коло Муани Саймон Мерлен
Монако
Нюбель Вандерсон Марипан Дисаси Кайю Энрике (Якобс, 87) Сидибе Тшуамени Фофана (Матазо, 86) Диоп (Боаду, 72) Мартинш (Фолланд, 73) Бен-Йеддер
Судьи
Бастьен (Франция)

Футбол
ФК Монако
ФК Нант
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Верратти получил один матч дисквалификации за слова о судьях
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 - : -
5.03 19:00
Ланс – Брест
 - : -
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 - : -
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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