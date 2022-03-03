«Монако» проиграл «Нанту» в полуфинале Кубка Франции

«Нант» обыграл «Монако» в полуфинале Кубка Франции. Основное время завершилось ничьей и победитель определился в серии пенальти.

На 12-й минуте встречи Гильермо Марипан вывел монегасков вперед. Через несколько минут «канарейки» отыгрались благодаря автоголу Джибриля Сидибе. Во второй половине Самуэль Мутуссами на 74-й минуте вывел «Нант» вперед, но спустя пару минут равновесие в счете вернулось — забил Майрон Боаду.

В серии пенальти все игроки «Нанта» пробили точно, а у гостей не забили Виссам Бен Йеддер и Орельен Тшуамени. Итог — 4:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

Ранее в 1/2 финала «Ницца» обыграла «Версаль» (2:0). Финал Кубка Франции состоится 8 мая на «Стад де Франс». Победитель получит путевку в групповой турнир Лиги Европы сезона-2022/23.