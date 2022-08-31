Фабиан Руис прокомментировал переход из «Наполи» в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Фабиан Руис объяснил, почему перешел в парижский клуб из «Наполи». Контракт рассчитан до 2027 года.

«Я рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен». Для меня это новый этап моей карьеры в новой для себя стране. И я горжусь тем, что присоединяюсь к одному из лучших клубов Европы с лучшими игроками мира. Это действительно захватывающий вызов.

Прийти в большой клуб всегда сложно, потому что это заставляет выкладываться по максимуму. Со мной будут лучшие игроки и этот невероятный клуб, за который я буду играть, так что мне нужно каждый день быть в лучшей форме, чтобы соответствовать. Возможность делить раздевалку с лучшими игроками мира — это то, чем можно гордиться», — цитирует пресс-служба клуба Руиса.