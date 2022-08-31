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Сегодня, 04:36

Фабиан Руис прокомментировал переход из «Наполи» в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «ПСЖ» Фабиан Руис объяснил, почему перешел в парижский клуб из «Наполи». Контракт рассчитан до 2027 года.

«Я рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен». Для меня это новый этап моей карьеры в новой для себя стране. И я горжусь тем, что присоединяюсь к одному из лучших клубов Европы с лучшими игроками мира. Это действительно захватывающий вызов.

Прийти в большой клуб всегда сложно, потому что это заставляет выкладываться по максимуму. Со мной будут лучшие игроки и этот невероятный клуб, за который я буду играть, так что мне нужно каждый день быть в лучшей форме, чтобы соответствовать. Возможность делить раздевалку с лучшими игроками мира — это то, чем можно гордиться», — цитирует пресс-служба клуба Руиса.

Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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5
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 Осер 4 2 1 1 6-7 7
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 - : -
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Ланс – Лорьян
 - : -
31.08 22:00
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